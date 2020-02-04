طبيب الأهلي لـ في الجول: إصابة رمضان صبحي لم تتجدد

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 23:50

كتب : حسام نور الدين

رمضان صبحي - الأهلي - حرس الحدود

هل تجددت إصابة رمضان صبحي لاعب الأهلي؟ طبيب النادي الأحمر خالد محمود يجيب.

رمضان صبحي

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال خالد محمود لـFilGoal.com: "كل ما يثار حول تجدد إصابة رمضان صبحي غير صحيح على الإطلاق".

وواصل "رمضان سيشارك في التدريبات الجماعية عقب لقاء بيراميدز بشكل طبيعي".

أخبار متعلقة
طبيب الأهلي: رمضان صبحي لن يلحق بمواجهة بيراميدز فايلر يطمئن على جاهزية رمضان صبحي لـ بيراميدز.. وفحص طبي لحسم مشاركة ثنائي الدفاع نادر شوقي: هدرسفيلد بدأ تسويق رمضان صبحي.. ثمنه حاليا 10 ملايين استرليني

وفي السياق ذاته قال رمضان صبحي في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "ما أثير حول تجدد إصابتي في العضلة الخلفية أثناء مشاركتي في المران أمر عار تماما عن الصحة".

وأكمل "مستمر في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجي التأهيلي للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي عقب لقاء بيراميدز".

ويغيب رمضان عن الأهلي منذ 6 أسابيع بسبب مزق في العضلة الخلفية.

اقرأ أيضا:

ميسي يفتح النار على أبيدال

ميهوب يتوقع منافس الأهلي في إفريقيا

تركي آل الشيخ يكافئ الأهلي

طارق يحيى: الزمالك قادر على تخطي أي منافس

بريزنتيشن ترد بقوة على بيراميدز

الأهلي رمضان صبحي
نرشح لكم
أخر الأخبار
عمرو جمال: أتمنى حلا وديا للمشاركة أمام الأهلي.. وفايلر ترك بصمة مثل البدري 3 ساعة | الدوري المصري
محمد يوسف حكما لمباراة الزمالك وحرس الحدود 4 ساعة | الدوري المصري
دورتموند ولايبزيج يودعان كأس ألمانيا 4 ساعة | أوروبا
مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 5-2-2020 والقنوات الناقلة.. وقرعة أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 ساعة | إفريقيا
تركي آل الشيخ: كنت أتمنى أن يكون الزمالك خصم الأهلي في إفريقيا لأنه الأسهل 4 ساعة | الدوري المصري
كأس إسبانيا - سولدادو يقود غرناطة للإطاحة بـ فالنسيا 4 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 3 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها 4 إثارة الـ 103 دقيقة.. الأهلي يُفرط في صدارته ويضع نفسه أمام الثلاثي الناري
قد ينال إعجابك