طبيب الأهلي لـ في الجول: إصابة رمضان صبحي لم تتجدد

هل تجددت إصابة رمضان صبحي لاعب الأهلي؟ طبيب النادي الأحمر خالد محمود يجيب.

رمضان صبحي النادي : الأهلي الأهلي

وقال خالد محمود لـFilGoal.com: "كل ما يثار حول تجدد إصابة رمضان صبحي غير صحيح على الإطلاق".

وواصل "رمضان سيشارك في التدريبات الجماعية عقب لقاء بيراميدز بشكل طبيعي".

وفي السياق ذاته قال رمضان صبحي في تصريحاته لموقع الأهلي الرسمي: "ما أثير حول تجدد إصابتي في العضلة الخلفية أثناء مشاركتي في المران أمر عار تماما عن الصحة".

وأكمل "مستمر في تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامجي التأهيلي للعودة إلى المشاركة في المران الجماعي عقب لقاء بيراميدز".

ويغيب رمضان عن الأهلي منذ 6 أسابيع بسبب مزق في العضلة الخلفية.

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