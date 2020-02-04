تعرف على "العالم" الذي طور ريال مدريد بدنيا

مع دخول ريال مدريد لفترة حاسمة في الموسم والفريق في صدارة الليجا يبرز اسم جريجوري دوبون الذي يلعب دورا كبيرا في الحالة البدنية التي وصل لها لاعبو الميرنجي.

وفي شهر فبراير، تخلو قائمة ريال مدريد - الذي يمتلك تاريخا سيئا مع الإصابات في الفترات الحاسمة من الموسم – من المصابين باستثناء إدين هازارد وماركو أسينسيو المصاب بقطع في الرباط الصليبي قبل بداية الموسم.

جريجوري دوبون هو المعد البدني الجديد لـ ريال مدريد، والذي لجأ له زين الدين زيدان المدير الفني بعد رحيل أنطونيو بينتوس إلى إنتر ميلان.

وقبل ريال مدريد، كان جريجوري دوبون معدا بدنيا لمنتخب فرنسا المتوج بكأس العالم 2018 قبل أن يتلقى اتصالا من زيدان يطلب منه الالتحاق به في الميرنجي.

"العالم" كما يحب أن يُطلق عليه بسبب إيمانه بالأساليب العلمية في عمله لا يظهر في الإعلام كثيرا، لكنه قال في تصريحات سابقة: "لا يمكننا منع كل شيء، ولكن يمكننا تجنب الأخطاء وتحليل حجم وشدة العمل حتى نتمكن من الحصول على أفضل النتائج من الرياضيين."

وأكمل "طالما أردت الجمع بين العلم والتدريب خلال 15 سنة من العمل، لأنك إذا أردت الحصول على أفضل النتائج عليك أن تمتلك أفضل نظام للتحليل والإحصاءات والتعاون مع المؤسسات الخبيرة في هذا المجال".

أما لاعبي ريال مدريد يمتلكون لقب آخر للمعد البدني الفرنسي هو "ماكجريجور" نسبة إلى المقاتل الإيرلندي الشهير.

ويمتلك جريجوري دوبون نظاما صارما يطبقه حتى على نفسه، حيث يستيقظ الساعة الخامسة ونصف صباحا ثم يذهب في جولة بدراجته لمسافة تصل إلى 40 كيلو متر من أجل الحفاظ على لياقته.

ويعد دوبون عضوا في فريق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم للوقاية من الإصابات، ويعمل في جامعة الرياضة والعلوم في ليفربول والمعهد الوطني الفرنسي للرياضة.

وقبل العمل مع منتخب فرنسا، قضى دوبون أغلب مسيرته المهنية مع نادي ليل وأسهم في فوزه بثنائية الدوري والكأس في 2011، كما عمل مع سيلتك الإسكتلندي.

ورغم انضمامه لمنتخب فرنسا قبل فترة قصيرة من انطلاق مونديال 2018، ظهر الديوك بحالة بدنية رائعة رغم مواجهة منتخبات بحجم الأرجنتين وأوروجواي وبلجيكا في الطريق للنهائي.

وضد كرواتيا في النهائي، ظهر الفارق البدني الكبير بين المنتخبين ليفوز الديوك 4-2 ويرفعوا كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ.

ومن أجل العمل مع زيدان في ريال مدريد، تراجع عن خططه للانضمام إلى باريس سان جيرمان.

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