بالأرقام - التكافؤ عنوان مواجهات طارق العشري أمام الزمالك

يحل حرس الحدود بقيادة طارق العشري ضيفا على الزمالك مساء الأربعاء ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري المصري.

دائما ما كان التكافؤ عنوانا لمواجهات طارق العشري أمام الزمالك الـ 18 السابقة.

سبق لطارق العشري مواجهة الزمالك بثلاث أندية مختلفة وهم حرس الحدود وإنبي ووادي دجلة.

وكانت مواجهات طارق العشري أمام الزمالك دائما ما تتسم بالإثارة حتى الدقائق الأخيرة باستثناء فوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد على حرس الحدود في ثاني مواجهاته أمام طارق العشري.

خاض طارق العشري 18 مواجهة أمام الزمالك، فاز 6 مرات وخسر في 7 مواجهات وتعادل 5 مرات، جميعهم في الدوري باستثناء مباراة واحدة في الكأس انتهت بفوز الأبيض.

لم يفز طارق العشري في أول أربع مواجهات أمام الزمالك إذ خسر 3 مرات وتعادل مرة واحدة.

ورغم ذلك حقق طارق العشري الفوز على الزمالك في الأربع مواجهات التالية وجميعهم مع نادي حرس الحدود.

لعب طارق العشري مع حرس الحدود أمام الزمالك 13 مرة فاز في 4 وخسر في 6 مواجهات وتعادل ثلاث مرات.

وحسم التعادل المواجهة الأخيرة بين طارق العشري ضد الزمالك في الجولة 30 من الدوري المصري الموسم الماضي أمام حرس الحدود.

ولم يحقق طارق العشري الفوز على الزمالك منذ التفوق بإنبي بهدفين دون رد في النصف الثاني من موسم 2016- 2017.

يحتل الزمالك المركز الخامس برصيد 25 نقطة من 13 مباراة، أما حرس الحدود ففي المركز العاشر برصيد 18 نقطة من خوض 15 مباراة.

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