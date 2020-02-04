قرعة إفريقيا - تامر عبد الحميد لـ في الجول: النجم أنسب خصم لـ الزمالك

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 22:43

كتب : أحمد شاكر

تامر عبد الحميد - الزمالك - الجونة

يرى تامر عبد الحميد نجم الزمالك السابق أن النجم الساحلي التونسي هو الأنسب لمواجهة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا.

قرعة ساخنة تنتظرها جماهير كرة القدم المصرية لمعرفة من سيواجه الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال.

وتنطلق القرعة في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء بتوقيت القاهرة.

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وقال عبد الحميد لـFilGoal.com عن الزمالك: "بالتأكيد كل الفرق قوية وصعبة ولكن أقلهم صعوبة هو النجم الساحلي".

وأضاف "الزمالك تفوق على النجم الساحلي في بطولة الكونفدرالية الموسم الماضي".

وأوضح "كما شاهدنا النجم ضد الأهلي في مباراتين ولم يكن عالي المستوى".

وأتم تصريحاته "بعد مباراتي السوبر الإفريقي والمصري ضد الترجي والأهلي أستطيع أن أتوقع إذا كان الزمالك قادرا على الفوز باللقب أم لا".

وسيلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي، بينما يلعب الأهلي ضد الترجي أو صن داونز أو مازيمبي.

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