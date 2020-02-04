بعد 14 شهرا.. محكمة التحكيم الرياضي تصدر قرارها بشأن نهائي القرن

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي قرارها بعد 14 شهرا من نهائي كوبا ليبرتادوريس 2018 التاريخي بين ريفر بليت وبوكا جونيورز الأرجنتيني.

المحكمة أيدّت فوز ريفر بليت في المباراة النهائية بنتيجة 3-1 وحسمه للقب المسابقة.

وحملّت ريفر بليت سوء تأمين مباراة الإياب للنهائي الذي كان مقررا أن يُقام على ملعب مونيمنتال والذي بسببه تعرضت حافلة الضيوف للتحطم وإصابة أكثر من لاعب لـ بوكا جونيورز وتأجيل المباراة أكثر من مرة.

المباراة النهائية أقيمت في نهاية الأمر في ملعب سانتياجو بيرنابيو وانتهت بفوز ريفر بليت 3-1 بعد الوصول لأشواط إضافية.

وعوُقب ريفر بليت بخوض مباراتين على ملعبه "مونيمنتال" دون حضور جماهير على المستوى القاري.

ويخوض ريفر بليت 3 مباريات في دور المجموعات بنسخة 2020 أمام بيناسيونال البيروفي في 11 مارس وساو باولو البرازيلي 22 أبريل وليجا دي كويتو الإكوادوري 5 مايو.

وإلزام ريفر بليت وبوكا جونيورز بدفع الغرامات المالية إلى اتحاد أمريكا الجنوبية "كونميبول".

قطبا الأرجنتين التقيا مجددا في نصف نهائي النسخة الماضية وتفوق ريفر بليت بنتيجة 2-1 في مجموع اللقائين وتأهل للنهائي.

ريفر بليت خسر في المباراة النهائية بنتيجة 2-1 أمام فلامنجو البرازيلي في نهائي كوبا ليبرتادوريس 2019.

اقرأ أيضا:

ميسي يفتح النار على أبيدال

ميهوب يتوقع منافس الأهلي في إفريقيا

تركي آل الشيخ يكافئ الأهلي

طارق يحيى: الزمالك قادر على تخطي أي منافس

بريزنتيشن ترد بقوة على بيراميدز