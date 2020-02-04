فنادق ليفربول ترفع الأسعار لأرقام مجنونة وقت الاحتفال بلقب الدوري

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 14:57

كتب : FilGoal

احتفالات ليفربول مع الجماهير

إذا كنت أحد مشجعي ليفربول ولست من سكانها فعليك أن تدفع مبلغا كبيرا في حالة رغبتك في حضور احتفالات التتويج بالدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عاما.

ويبدو ليفربول أقرب من أي وقت مضى للقب الدوري الإنجليزي، إذ يتصدر بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي قبل 13 جولة من نهاية الموسم.

السؤال الآن متى يتوج ليفربول بالدوري؟، وليس هل يحصد الريدز اللقب؟.. والمتوقع أن يكون في شهر مارس المقبل فالفريق يحتاج لـ18 نقطة فقط ويتوج رسميا.

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ليفربول سيرفع كأس الدوري الإنجليزي في المباراة الأخيرة على ملعب أنفيلد هذا الموسم بالجولة 37 من الدوري ضد تشيلسي يوم 9 مايو.

ولكن رجال يورجن كلوب لن يستطيعوا الاحتفال باللقب وسط جماهيرهم وسط شوارع ليفربول قبل ختام الموسم يوم 17 مايو المقبل.

الإثنين 18 مايو سيكون الموعد الذي طال انتظاره لجماهير ليفربول للاحتفال في الشوارع، لكن الفنادق رفعت أسعارها لأسعار خيالية هذه الفترة.

واستعرض موقع زيس إز أنفيلد أسعار الشقق وغرف الفنادق يومي 17 و18 مايو والتي جاءت بأسعار باهظة الثمن استغلالا لرغبة الجماهير الكبيرة في حضور الاحتفال.

يذكر أن احتفال زملاء محمد صلاح بالتتويج بدوري أبطال أوروبا العام الماضي شهد وجود 750 ألف مشجع في شوارع ليفربول.

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