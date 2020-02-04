المتحدث الرسمي لـ الأهلي: الإدارة ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مع حدث في السودان

شدد شريف فؤاد المتحدث الرسمي لمجلس إدارة الأهلي على حرص الإدارة على سلامة الفريق وجماهيره في أي رحلة خارجية خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا.

وقال شريف فؤاد عبر قناة صدى البلد: "مجلس الأهلي حريص على عدم تكرار ما حدث في السودان أثناء مواجهة الهلال، في أي مباراة مقبلة للفريق".

وأضاف "المجلس يعمل بكل جهد وسيتخذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة لضمان تكرار مع حدث مع الفريق وجماهيره في السودان، خلال أي مباراة مقبلة في بطولة إفريقيا سواء دور الـ8 أو نصف النهائي أو النهائي".

وتابع "لا أعتقد أن ما حدث في مباراة الهلال سيتكرر مرة أخرى، لأن السودان تمر بظروف خاصة".

وأكد "وهذه رسالة ضمان من مجلس إدارة الأهلي إلى جماهيره".

وعن قرار مجلس إدارة الأهلي بعدم شكوى الهلال السوداني للاتحاد الإفريقي رد قائلا: "الأهلي يحترم كل الفرق العربية والبلدان الشقيقة ونعرف جيدا أن ما حدث في المباراة بسبب ظروف خاصة في السودان وليست كل المباريات مثلها".

وأتم تصريحاته "بالإضافة إلى أن السياسة العامة للدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي كسب حب واحترام كل الأشقاء العرب لأننا في النهاية نمثل الدولة المصرية".

الأهلي تعادل مع الهلال بهدف لكل فريق في الجولة الحاسمة والأخيرة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

لقاء شهد أحداث شغب من بعض من جماهير الهلال التي اقتحمت المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء لمدة 10 دقائق. (طالع التفاصيل)

وأصدر الأهلي بيانا يؤكد خلاله عدم التقدم بشكوى ضد الهلال السوداني. (طالع التفاصيل)

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