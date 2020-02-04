مدرب المصري لـ في الجول: لا يهمنا من سنواجه في الكونفدرالية.. وكثرة الترحال سببت لنا الإرهاق

قال حمد إبراهيم مساعد إيهاب جلال مدرب المصري إن فريقه لا يهمه من سيواجه في ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية، كما اشتكى من كثرة تحرك فريقه داخليا وخارجيا لخوض المباريات ما يسبب ضغطا وإرهاقا للاعبين. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح حمد قائلا: "دخلنا في الأدوار النهائية في بطولة الكونفدرالية ولا يفرق معنا من نقابل ولا نتمنى أي اسم بعينه لمواجهته، من يسعى للوصول إلى شيء ما يتعامل مع جميع المواقف".

وأضاف "رحلة نيجيريا كانت مفيدة واطمئن الجهاز الفني على جميع اللاعبين ومن بينهم من شارك أساسيا أمام رينجرز ووجود جماهير في المباراة أمر جيد حتى يتعود لاعبينا على مواجهة الجماهير خارج الأرض في المواجهات المقبلة".

وتابع "تم قيد الثلاثي أيمن ندا ومصطفى طيارة وخالد مصطفى في القائمة الإفريقية".

واسترسل "جميع اللاعبين جيدين ونواجه مرحلة هامة بسبب عدم قيد أي لاعب جديد ولكن قوام الفريق الحالي جيد ومعظمهم من ساهم في تحسين الوضع الموسم الماضي والوصول للمربع الذهبي".

وأكمل "رحلة نيجيريا كانت مرهقة بشكل كبير وبعد وصولنا إلى القاهرة دخلنا في معسكر مغلق وسنخوض مرانا خفيفا يوم الثلاثاء مع استشفاء للاعبين ثم نتجه إلى السويس استعدادا لمواجهة طنطا".

وواصل "نرغب أن ننام ليومين في مكان واحد، فريقنا يتجول داخليا وخارجيا بشكل يمثل ضغط وإرهاق على اللاعبين، بعد انتهاء ديسمبر ويناير أعتقد أن نسبة التركيز لدى اللاعبين ستكون مكثفة خاصة وأن فترة الانتقالات تشهد حالة عدم استقرار بسبب عروض الانتقال والرحيل".

وأتم "أتمنى مواصلة الدعم الجماهيري للفريق من جماهيرنا لأن الفريق لديه مواجهات هامة جدا ونسعى للوصول إلى مكان كبير يستحقه المصري".

وينتظر المصري مواجهة إما نهضة بركان أو هوريا أو حسنية أغادير في ربع نهائي الكونفدرالية، على أن تجرى القرعة يوم الأربعاء.

اقرأ أيضا

فيديو في الجول – تجربة الـVAR وهل سيتبع الدوري المصري نظام البريميرليج

إنفانتينو عن مستقبل أحمد أحمد: ما يزال أمامه عاما آخر.. نواصل التحقيق في القضايا المرفوعة ضده

تاريخ مواجهات الأهلي أمام الثلاثي الناري في دوري أبطال إفريقيا

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الثلاثي الناري في دوري أبطال إفريقيا

المتحدث الرسمي لـ الأهلي: الإدارة ستتخذ إجراءات لمنع تكرار مع حدث في السودان