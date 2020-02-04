تقرير: تعثر مفاوضات تجديد عقد موسيماني مع صن داونز

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 12:58

كتب : FilGoal

موسيماني

يبدو أن مفاوضات تجديد عقد بيتسو موسيماني مدرب ماميلودي صن داونز مع إدارة فريقه قد توقفت بسبب مطالب المدرب الإدارية التي تعترض عليها إدارة النادي وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "ذا سيتيزن" الجنوب إفريقية.

وقالت الصحيفة في تقريريها، أن حجر العثرة الأكبر في المفاوضات حاليا هو رغبة موسيماني في أن يتحكم بشكل تام فيمن ينضم ومن يرحل عن صفوف النادي في الانتقالات، وأن يقرر مصيرها بشكل نهائي.

وصرح مصدر في النادي للصحيفة: "المدرب بالطبع يقرر من ينضم ومن لا يفعل، لكن الإدارة هي من تمتلك التوجه والقوة النهائية للتوقيع مع اللاعبين حتى أنهم قد يوقعون مع لاعبين لم يطلبهم بيتسو، ما يتسبب دائما في غضبه".

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وألمحت الصحيفة إلى أن اسم موسيماني ارتبط وفقا لتقارير صحفية بتدريب الأهلي المصري. وأشارت "ذا سيتيزن" إلى أن تلك ليست المرة الأولى التي يرتبط فيها اسم المدرب بتدريب فريق مصري، إذ أنه ارتبط بتدريب الزمالك في عام 2016، لكنه وفقا لتقرير الصحيفة "فضل الاستمرار مع صن داونز".

وينتهي تعاقد صاحب الـ55 عاما مع صن داونز بنهاية الموسم الجاري.

موسيماني يقود صن داونز منذ عام 2012، ونجح في تحويل الفريق كليا إلى أحد عمالقة جنوب إفريقيا والقارة، وقاده لحصد لقب الدوري 4 مرات والوصيف مرتين، كما أنه حصد 3 بطولات كأس محلية ودوري أبطال إفريقيا والسوبر الإفريقي مرة.

وفاز موسيماني خلال عام 2016 بجائزة الكاف كأفضل مدرب في قارة إفريقيا.

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