عبد العاطي عن أغرب فرصة مهدرة في الدوري: اللاعب لم يشارك منذ عام ونصف

برر مجدي عبد العاطي المدير الفني لأسوان إهدار محمد عبد المجيد مهاجم فريقة لفرصة سهلة أمام الإسماعيلي بسبب غيابه عن الملاعب منذ فترة.

وفاز أسوان على الإسماعيلي بهدفين لهدف ضمن الجولة الـ16 وهو الفوز الثاني على التوالي للفريق الأزرق.

وقال عبد العاطي عن فرصة عبد المجيد السهلة في المباراة: "اللاعب انضم لنا قبل أيام قليلة قادما من الإنتاج الحربي، وقبلها لم يشارك في المباريات لمدة عام ونصف".

وأضاف في تصريحاته لقناة الزمالك "لذلك فهو يفتقد حساسية المباريات وهذا سبب إهداره لهذه الفرصة السهلة".

وأكد "عندما يشارك في المزيد من المباريات معنا سيستعيد مستواه ويظهر بشكل جيد ويسجل الأهداف".

وأهدر محمد عبد المجيد واحدة من أسهل الفرص في الدوري هذا الموسم أمام شباك الإسماعيلي الخالية.

وانتقل للحديث عن فريقه قائلا: "كنا نقدم أداء جيد ولكن نخسر ونفقد الكثير من النقاط وهذا جعلنا في مؤخرة جدول الترتيب".

وأتم تصريحاته "ولكن الأداء الجيد جعلنا نشعر أن النتائج سوف تتحسن مع الوقت وبالفعل حققنا الفوز على حرس الحدود ثم الإسماعيلي وسنحاول الاستمرار في تقديم الأداء الجيد والنتائج الإيجابية"

ويحتل أسوان المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة.

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