حمادة صدقي بعد التعادل أمام المقاصة: الكرة الجميلة لا تكفي

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 21:49

كتب : FilGoal

حمادة صدقي - الهلال السوداني

تحدث حمادة صدقي المدير الفني لفريق سموحة بعد تعادل فريقه أمام مصر للمقاصة، قائلا: "نلعب كرة قدم جميلة ولكن ذلك لا يكفي".

سموحة تعادل مع المقاصة بهدف لكل فريق في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

وقال حمادة صدقي: "نحتاج للانتصار. نقدم كل ما لدينا في المباريات ولكننا لا ننتصر".

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وأضاف في تصريحاته عبر قناة تايم سبورتس "بدايتنا في لقاء المقاصة كانت سيئة، ولكن بعد ذلك أصبحنا أفضل".

وتابع "نقدم كرة قدم جيدة ولكن الكرة الجميلة لا تكفي. ما يكفي هو تحقيق الانتصار".

وأكمل حديثه قائلا: "في اللقاء الماضي لعبنا بشكل جيد جدا ولم ننتصر، واليوم أيضا نفس الأمر".

وأتم "نحتاج لترجمة الأداء بتحقيق الانتصار".

ووصل سموحة إلى النقطة 21 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، وارتفع رصيد المقاصة إلى النقطة 13 في المركز الـ15.

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