ميدو جابر: التعادل مع سموحة مستحق وأمونيكي سيساعد المقاصة بخبرته

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 21:46

كتب : FilGoal

ميدو جابر - مصر للمقاصة

يرى ميدو جابر قائد مصر للمقاصة أن فريقه يستحق التعادل مع سموحة خلال مباراة الفريقين في الدوري.

ميدو جابر

النادي : مصر للمقاصة

مصر للمقاصة

وتعادل المقاصة مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الـ16 للدوري المصري.

وقال ميدو جابر عقب المباراة: "التعادل مستحق وكل فريق أهدر الكثير من الفرص أمام المرمى".

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وأضاف "ولكن مركزنا في جدول الترتيب لا يليق باسم وتاريخ المقاصة".

وأكمل "أهدرنا الكثير من النقاط في المباريات السابقة، وهذا ما نريد تصحيحه في كل المواجهات المقبلة".

وشدد "يجب علينا أن نجتهد أكثر ونبذل جهد أكبر من أجل حصد النقاط وتحسين مركز الفريق".

وأتم تصريحاته "إيمانويل أمونيكي مدرب كبير وبالتأكيد سيساعد في تحسين مستوى الفريق لما يملكه من خبرة طويلة".

وتولى أمونيكي تدريب المقاصة قبل أيام بعد رحيل أحمد حسام ميدو عن الفريق الفيومي.

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