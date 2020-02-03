ميدو جابر: التعادل مع سموحة مستحق وأمونيكي سيساعد المقاصة بخبرته
الإثنين، 03 فبراير 2020 - 21:46
كتب : FilGoal
يرى ميدو جابر قائد مصر للمقاصة أن فريقه يستحق التعادل مع سموحة خلال مباراة الفريقين في الدوري.
ميدو جابر
النادي : مصر للمقاصة
وتعادل المقاصة مع سموحة بهدف لكل فريق في الجولة الـ16 للدوري المصري.
وقال ميدو جابر عقب المباراة: "التعادل مستحق وكل فريق أهدر الكثير من الفرص أمام المرمى".
وأضاف "ولكن مركزنا في جدول الترتيب لا يليق باسم وتاريخ المقاصة".
وأكمل "أهدرنا الكثير من النقاط في المباريات السابقة، وهذا ما نريد تصحيحه في كل المواجهات المقبلة".
وشدد "يجب علينا أن نجتهد أكثر ونبذل جهد أكبر من أجل حصد النقاط وتحسين مركز الفريق".
وأتم تصريحاته "إيمانويل أمونيكي مدرب كبير وبالتأكيد سيساعد في تحسين مستوى الفريق لما يملكه من خبرة طويلة".
وتولى أمونيكي تدريب المقاصة قبل أيام بعد رحيل أحمد حسام ميدو عن الفريق الفيومي.
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