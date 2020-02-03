سموحة يحرم أمونيكي من أول فوز مع المقاصة

حرم رجب نبيل مدافع سموحة، إيمانويل أمونيكي المدير الفني الجديد لمصر للمقاصة من تحقيق أول فوز له في الدوري المصري.

وتعادل سموحة مع المقاصة بهدف لكل فريق في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 للدوري والتي أقيمت بملعب المكس.

ووصل سموحة إلى النقطة 21 في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري المصري، وارتفع رصيد المقاصة إلى النقطة 13 في المركز الـ15.

تقدم المقاصة في الدقيقة 49 من ركلة جزاء سددها ميدو جابر وحصل عليها شيميليس بيكيلي بعد عرقلة من الحارس الهاني سليمان.

ثم تعادل رجب نبيل لسموحة في الدقيقة 84 بهدف قاتل بعد متابعة لتسديدة أحمد حسن مكي التي ارتدت من الحارس محمود حمدي.

وبذلك يكون المدرب النيجيري إيمانويل أمونيكي تعادل في أول مباراة له مع المقاصة.

وتولى أمونيكي تدريب المقاصة قبل أيام بعد رحيل أحمد حسام ميدو عن الفريق الفيومي.

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