الإسماعيلي: طلبنا من الجهاز الفني واللاعبين عدم التحدث بعد الخسارة أمام أسوان

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 21:28

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الاتحاد - الصورة من حساب الاتحاد العربي لكرة القدم

كشف صبري المنياوي مدير الكرة في النادي الإسماعيلي طلبه من الجهاز الفني واللاعبين "عدم التحدث عن أي شيء في الوقت الحالي" عقب الخسارة أمام أسوان.

أسوان انتصر على الإسماعيلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

وقال صبري المنياوي: "كل العناصر لم تكن في حالتها الطبيعية خلال المباراة".

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وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "لم نلعب بشكل جيد ولم نقاتل طوال أحداث المباراة. لم نكن في يومنا على الإطلاق".

وتابع "طلبت من الجهاز الفني واللاعبين عدم التحدث عن أي شيء في الوقت الحالي والانتظار للغد حتى تكون الرؤية أفضل".

وأكمل حديثه قائلا: "سنكون في مشكلة كبيرة إذا لم نخرج سريعا من توابع الخسارة أمام أسوان".

وأتم "أمامنا مباراة صعبة أمام الزمالك في الدوري، إلى جانب نصف نهائي البطولة العربية".

تماسيح النيل فازوا 2-1 على الدراويش في استاد أسوان، انتصار دفع رجال مجدي عبد العاطي للمركز الـ12 في الدوري بـ15 نقطة فيما ظل الإسماعيلي سابعا بـ21 نقطة.

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