بهادر جديد.. قيد لاعب عمره 63 عاما في فريق صلاح الأول

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 20:32

كتب : رضا السنباطي

خالد البربري

هل تتذكرون قصة عز الدين بهادر صاحب الـ 75 عاما الذي انضم لنادي 6 أكتوبر؟ نحن الآن على موعد مع قصة جديدة بطلها خالد البربري.

خالد البربري صاحب الـ 63 عاما قُيد في قائمة نادي اتحاد بسيون الذي يتواجد في الدرجة الثالثة في مصر.

محترفنا المصري محمد صلاح بدأ مسيرته مع كرة القدم باللعب بقميص نادي اتحاد بسيون قبل أن ينضم لـ عثماثون طنطا ومنها إلى المقاولون العرب.

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نادي اتحاد بسيون قرر قيد خالد البربري صاحب الـ 63 عاما، فلماذا حدث ذلك؟

يوضح رضا زرير مدير الكرة في نادي اتحاد بسيون قرار ناديه، قائلا: "قيدنا خالد البربري مواليد عام 1957 تكريما له".

وشرح في حديثه مع FilGoal.com "البربري لعب من قبل في صفوف الفريق بل ودربها في وقت سابق".

وأضاف "فكرنا في قيده من أجل تكريمه بعدما توفر مقعدا في قائمتنا. هو لاعب قدير وهداف كما أنه درب الفريق من قبل".

وأردف "هدفنا لم يكن تقليد قصة عز الدين بهادر لأن الأخير سيحطم رقما قياسيا، بينما نحن هدفنا فقط تكريم اللاعب".

وأتم "ربما يشارك خالد البربري في المباريات المقبلة، وسيعود للعمل كمدرب بعد نهاية الموسم".

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