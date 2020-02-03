مسيرة طولان الرائعة مستمرة.. إنبي يضرب ذئاب المقاولون ويقفز 3 مراكز في الدوري

واصل حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي مسيرته الرائعة مع الفريق البترولي، بعدما نجح في الفوز على المقاولون العرب.

وانتصر إنبي على المقولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

محمود قاعود افتتح التسجيل أولا لصالح إنبي في الدقيقة 28 من رأسية قوية بعد عرضية متقنة من عبد الرحمن عماد.

وفي الدقيقة 64 عزز محمد شريف تقدم إنبي بتسديدة خاطفة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في تحويل ركلة الجزاء بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 75.

وتألق محمود جاد حارس مرمى إنبي ليحمي انتصار فريقه أمام المقاولون العرب.

وحافظ فريق إنبي على سلسلة اللا هزيمة في الدوري المصري، بعدما وصل للمباراة العاشرة على التوالي بلا هزيمة.

آخر هزيمة لإنبي كانت أمام أسوان في الجولة الخامسة من الدوري المصري، وتحديدا في الـ 22 من شهر أكتوبر من العام الماضي، بعدما لعب الفريق البترولي 10 مباريات ونجح في الانتصار 6 مرات والتعادل 5.

منذ تولي حلمي طولان مسؤولية قيادة إنبي، حقق الفريق 6 انتصارات من 11 مباراة وتعادل 4 مرات ولم يخسر سوى مرة وحيدة.

ووصل إنبي للنقطة 23 ليقفز ثلاثة مراكز ويصل للمركز السادس مستغلا تعثر الإسماعيلي والإنتاج الحربي.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 32 في المركز الثاني خلف المتصدر الأهلي.

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