مسيرة طولان الرائعة مستمرة.. إنبي يضرب ذئاب المقاولون ويقفز 3 مراكز في الدوري

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 19:09

كتب : FilGoal

محمد بسيوني - إنبي - الزمالك

واصل حلمي طولان المدير الفني لفريق إنبي مسيرته الرائعة مع الفريق البترولي، بعدما نجح في الفوز على المقاولون العرب.

وانتصر إنبي على المقولون العرب بهدفين مقابل هدف في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

محمود قاعود افتتح التسجيل أولا لصالح إنبي في الدقيقة 28 من رأسية قوية بعد عرضية متقنة من عبد الرحمن عماد.

أخبار متعلقة
روقة لـ في الجول: طولان طلب مني الرحيل عن إنبي.. وأحلم بالعودة لـ الزمالك إنبي يعلن عبر في الجول ضم جناح ليبيري.. ولاعب غاني في الطريق خبر في الجول - روقة يفسخ إعارته مع إنبي وينتقل إلى طلائع الجيش خبر في الجول – روقة يحصل على موافقة الزمالك على فسخ إعارته إلى إنبي

وفي الدقيقة 64 عزز محمد شريف تقدم إنبي بتسديدة خاطفة من داخل منطقة الجزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح سيف الدين الجزيري، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في تحويل ركلة الجزاء بنجاح داخل الشباك في الدقيقة 75.

وتألق محمود جاد حارس مرمى إنبي ليحمي انتصار فريقه أمام المقاولون العرب.

وحافظ فريق إنبي على سلسلة اللا هزيمة في الدوري المصري، بعدما وصل للمباراة العاشرة على التوالي بلا هزيمة.

آخر هزيمة لإنبي كانت أمام أسوان في الجولة الخامسة من الدوري المصري، وتحديدا في الـ 22 من شهر أكتوبر من العام الماضي، بعدما لعب الفريق البترولي 10 مباريات ونجح في الانتصار 6 مرات والتعادل 5.

منذ تولي حلمي طولان مسؤولية قيادة إنبي، حقق الفريق 6 انتصارات من 11 مباراة وتعادل 4 مرات ولم يخسر سوى مرة وحيدة.

ووصل إنبي للنقطة 23 ليقفز ثلاثة مراكز ويصل للمركز السادس مستغلا تعثر الإسماعيلي والإنتاج الحربي.

بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة 32 في المركز الثاني خلف المتصدر الأهلي.

اقرأ أيضا:

قرار من الأهلي بشأن أحداث الهلال

مصير رمضان صبحي أمام بيراميدز

أزمة في فريق اليد بالزمالك

أسوان يفعل ما لم يحدث منذ 1421 يوما

هل تم إغلاق استاد القاهرة

في الدوري إنبي المقاولون العرب
نرشح لكم
أخر الأخبار
قرعة إفريقيا – تاريخ مواجهات الأهلي أمام الثلاثي الناري 4 دقيقة | إفريقيا
عبد العاطي عن أغرب فرصة مهدرة في الدوري: اللاعب لم يشارك منذ عام ونصف 13 دقيقة | الدوري المصري
مهاجم أستون فيلا: تريزيجيه والمحمدي وناكامبا ساعدوني على التأقلم سريعا مع الفريق 51 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حمادة صدقي بعد التعادل أمام المقاصة: الكرة الجميلة لا تكفي ساعة | مصر
إنفانتينو عن مستقبل أحمد أحمد: مازال أمامه عام آخر.. ونواصل التحقيقات في القضايا المرفوعة ضده ساعة | إفريقيا
ميدو جابر: التعادل مع سموحة مستحق وأمونيكي سيساعد المقاصة بخبرته ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 2 "فوق الأعناق يا تريزيجيه".. هدف مصري 100% يصطاد ذئاب ليستر ويرسل أستون فيلا إلى ويمبلي 3 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم 4 القيعي لـ صالح جمعة: أمامك فرصة اغتنمها
قد ينال إعجابك