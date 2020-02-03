فان دير فارت: جواو فيليكس انضم للنادي الخاطئ ويعمل مع المدرب الخاطئ

يرى رافائيل فان دير فارت لاعب ريال مدريد السابق أن جواو فيليكس لاعب أتليتكو مدريد انضم للنادي الخاطئ ويعمل تحت إمرة المدرب الخاطئ.

جواو فيليكس النادي : أتليتكو مدريد أتليتكو مدريد

وأصبح فيليكس أغلى لاعب في تاريخ أتليتكو مدريد حينما انتقل إليه الصيف الماضي قادما من بنفيكا مقابل 113 مليون يورو.

وتحدث فان دير فارت لموقع "زيجو سبورت" قائلا: "جواو فيليكس لاعب جيد، لكنه انضم للنادي الخاطئ".

وأضاف اللاعب الهولندي "عندما انضم فيليكس لأتليتكو شعرت بأن مدرب الفريق دييجو سيميوني سيحاول انتهاج أسلوب لعب مختلف لكن هذا بعيد للغاية عن الواقع".

وأكمل "أتفهم أن الفوز شيء هام، لكن عندما تضم موهبة مثل فيليكس عليك أن تجعل أسلوب اللعب يناسب احتياجاته".

وأردف "أتليتكو يلعب بشكل يركز بشكل أكبر على الدفاع ومن ثم اللعب على الهجمات المرتدة".

وأتم فان دير فارت "أشعر أن فيليكس اختار النادي الخاطئ ويلعب مع المدرب الخاطئ".

وسجل فيليكس أربعة أهداف وصنع اثنين في 24 مباراة مع الروخيبلانكوس خلال الموسم الجاري في كل البطولات.

اقرأ أيضا:

قرار من الأهلي بشأن أحداث الهلال

مصير رمضان صبحي أمام بيراميدز

أزمة في فريق اليد بالزمالك

أسوان يفعل ما لم يحدث منذ 1421 يوما

هل تم إغلاق استاد القاهرة