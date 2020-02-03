أس: صدام قوي بين لاعبين من الوزن الثقيل في برشلونة

ذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن صدام قوي وقع بين ثنائي من العيار الثقيل في برشلونة.

الصحيفة الإسبانية ذكرت أن هذا الصدام وقع بين لاعبين كبيرين يوم الثلاثاء الماضي.

ودللت الصحيفة على اختلاف اللاعبين بإبراز عدم قيامهم بـ "العناق الجماعي" الشهير قبل المباريات، والذي يتحينه ليونيل ميسي، وجيرارد بيكيه لإلقاء كلمات تحفيزية عادةً.

هذا العناق الجماعي غاب في آخر مباراتين أمام ليجانيس، وليفانتي، بسبب ما حدث في تدريب الثلاثاء وفقا للصحيفة.

المدرب كيكي سيتيين سُئل عن غياب هذه العادة في المؤتمر الصحفي بعد الانتصار على ليفانتي، فأجاب بأنه لم يكن على دراية بوجود هذا التقليد من الأساس.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 46 نقطة، خلف ريال مدريد المتصدر برصيد 49 نقطة.

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