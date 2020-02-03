في الدرجة الثانية – الكشف عن أسباب رحيل تامر مصطفى من منتخب السويس

كشف تامر مصطفى المدير الفني السابق لنادي منتخب السويس عن أسباب رحيله عن الفريق، مشيرا إلى "ضعف الإمكانيات هي السبب".

وأعلن نادي القناة بشكل رسمي تعيين تامر مصطفى مديرا فنيا جديد لـ الفريق، بعدما رحل الأخير عن تدريب منتخب السويس.

وقال تامر مصطفى: "ضعف الإمكانيات كانت من ضم أسباب رحيلي عن منتخب السويس".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "الجهاز الفني لم يتقاض راتبه لمدة شهرين، نفس الأمر بالنسبة للاعبين".

وتابع "تقدمت باستقالتي عقب لقاء الترسانة ثم تراجعت بسبب وعود من الإدارة بحل الأزمة. انتظرت تنفيذ الوعود وذلك لم يحدث".

وأكمل حديثه قائلا: "المشكلة تكمن في عدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم المالية وهذا حقهم".

وفي الإطار ذاته، تحدث ميدو هلال رئيس نادي منتخب السويس عن أسباب رحيل مدربه، قائلا: "الأزمة المالية هي السبب".

وأوضح "الأزمة المالية كانت سببا لتأخر النادي في سداد مستحقات اللاعبين والجهاز الفني".

وأشار "محافظ السويس وعد مجلس الإدارة بحل الأزمة المادية خلال 48 ساعة. سنستقر على المدير الفني الجديد مساء اليوم الإثنين وسنعلن عنه يوم الثلاثاء".

وأتم "المدرب الجديد سيكون من خارج أبناء السويس".

ويحتل منتخب السويس المركز الثالث على سلم ترتيب دوري الدرجة الثانية في مجموعة القاهرة برصيد 20 نقطة من 13 مباراة.

بينما نادي القناة في المركز الرابع بـ 19 نقطة من نفس عدد المباريات.

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