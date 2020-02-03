تمهيدا لإطلاقها رسميا.. تطبيق الـVAR في ودية سيراميكا وبلدية المحلة

شهدت مباراة سيراميكا كليوباترا وبلدية المحلة الودية التي أقيمت اليوم الإثنين في استاد القاهرة تطبيق نظام تقنية الفيديو "VAR" تمهيدا لإطلاقها بشكل رسمي في الدوري الممتاز.

وأقيمت المباراة على ثلاثة أشواط كل شوط مدته ثلاثين دقيقة وشهدت تواجد عدد كبير من الحكام والمراقبين ليتعلم الجميع كيفية التعامل مع التقنية الجديدة.

أدار الشوط الأول من تلك المباراة محمود عاشور وعاونه كلا من أحمد حسام طه وسمير جمال، وخالد الغندور ومبروك مبيل لتقنية الفيديو، وحسام حجاج كحكم رابع.

أما الشوط الثاني فأداره خالد الغندور كحكم ساحة وعاونه كلا من أحمد حسام طه وسمير جمال، وحسام عزب ومحمود عاشور للفيديو، ومبروك نبيل كحكم رابع.

وفي الشوط الثالث والأخير أداره نبيل مبروك كحكم ساحة وعاونه أحمد حسام طه وسمير جمال، أما محمود عاشور وحسام عزب للفيديو، وخالد الغندور كحكم رابع.

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