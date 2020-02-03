برشلونة يعلن إصابة ديمبيلي في التدريبات

غادر عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة تدريبات فريقه اليوم الإثنين، متأثرا بانزعاج عضلي.

وأوضح برشلونة أن الجناح الفرنسي شعر بانزعاج في الساق اليمنى بسبب الإجهاد، وأنه سيواصل التأهيل.

وغاب ديمبيلي عن صفوف برشلونة منذ إصابته في العضلة الخلفية أمام بوروسيا دورتموند يوم 27 نوفمبر الماضي.

وبعد تدربه مع المجموعة لعدة أيام هذا الأسبوع، كان من المنتظر أن يحصل على بعض الدقائق في مواجهة أتليتك بلباو مساء الخميس، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة.

صحيفة أس الإسبانية قدّرت فترة ابتعاده عن الملاعب بأسبوعين، ليكون اللاعب في سباق مع الزمن للحاق بذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام نابولي، وبمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد نهاية الشهر الجاري.

وفوّت ديمبيلي بالفعل 63 مباراة رسمية مع برشلونة منذ انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017.

ولم يشارك ديمبيلي (22 عاما) سوى في 9 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا، ولم يصنع أي هدف.

ويعاني برشلونة من أزمة هجومية، بإصابة لويس سواريز، ورحيل كارليس بيريز إلى روما.

مما يترك المدرب كيكي سيتيين أمام 3 خيارات فقط في الخط الأمامي: ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، وأنسو فاتي.

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