برشلونة يعلن إصابة ديمبيلي في التدريبات
الإثنين، 03 فبراير 2020 - 17:41
كتب : زكي السعيد
غادر عثمان ديمبيلي لاعب برشلونة تدريبات فريقه اليوم الإثنين، متأثرا بانزعاج عضلي.
عثمان ديمبيلي
النادي : برشلونة
وأوضح برشلونة أن الجناح الفرنسي شعر بانزعاج في الساق اليمنى بسبب الإجهاد، وأنه سيواصل التأهيل.
LATEST NEWS | During this morning’s training session, Ousmane Dembélé felt some discomfort in his right leg as a consequence of muscle fatigue. He will continue with his rehabilitation. pic.twitter.com/rlK7IgHoGb— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 3, 2020
وغاب ديمبيلي عن صفوف برشلونة منذ إصابته في العضلة الخلفية أمام بوروسيا دورتموند يوم 27 نوفمبر الماضي.
وبعد تدربه مع المجموعة لعدة أيام هذا الأسبوع، كان من المنتظر أن يحصل على بعض الدقائق في مواجهة أتليتك بلباو مساء الخميس، قبل أن يتعرض لانتكاسة جديدة.
صحيفة أس الإسبانية قدّرت فترة ابتعاده عن الملاعب بأسبوعين، ليكون اللاعب في سباق مع الزمن للحاق بذهاب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا أمام نابولي، وبمواجهة الكلاسيكو أمام ريال مدريد نهاية الشهر الجاري.
وفوّت ديمبيلي بالفعل 63 مباراة رسمية مع برشلونة منذ انضمامه إليه قادما من بوروسيا دورتموند في صيف 2017.
ولم يشارك ديمبيلي (22 عاما) سوى في 9 مباريات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا، ولم يصنع أي هدف.
ويعاني برشلونة من أزمة هجومية، بإصابة لويس سواريز، ورحيل كارليس بيريز إلى روما.
مما يترك المدرب كيكي سيتيين أمام 3 خيارات فقط في الخط الأمامي: ليونيل ميسي، وأنطوان جريزمان، وأنسو فاتي.
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