لاعب نواذيبو يحصل على حذاء علي جبر بعد نهاية المباراة

طلب موسى ساماكي مدافع نواذيبو الموريتاني الحصول على حذاء علي جبر لاعب نادي بيراميدز، وذلك عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

بيراميدز انتصر على نواذيبو بهدف مقابل لا شيء في الجولة السادسة والأخيرة من دور مجموعات كأس الكونفدرالية.

وعقب إطلاق حكم المباراة صافرته معلنا عن نهاية المباراة، طلب لاعب نواذيبو الحصول على حذاء علي جبر، قبل أن يوافق الأخير ويهديه له.

وخرج علي جبر من ملعب المباراة حافي القدمين، بعدما أهدى حذائه للاعب نواذيبو.

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سجل جون أنتوي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ59 من عمر اللقاء.

بيراميدز تأهل كأول، والنادي المصري لحق به في المركز الثاني. في انتظار القرعة يوم 5 فبراير لمعرفة خصميهما في ربع النهائي.

لاعب نواذيبو يطلب الحصول على حذاء علي جبر بعد نهاية المباراة 💥👏 pic.twitter.com/eWcrqLymAZ — FilGoal (@FilGoal) February 2, 2020

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