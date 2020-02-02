فرص بالجملة لا تصدق.. أرسنال يتعادل مع بيرنلي

لم تتغير نتيجة التعادل السلبي بين بيرنلي وأرسنال، رغم الفرص العديدة التي أهُدرت في اللقاء.

بيرنلي استقبل أرسنال في الجولة الـ 25 من الدوري الإنجليزي، ولم ينجح أي منهما في هز الشباك.

فرص بالجملة أهدرها أرسنال عن طريق ألكسندر لاكازيت وبير أوباميانج، بينما حرمت العارضة فريق بيرنلي من خطف الانتصار في الدقائق الأخيرة.

لاكازيت أهدر رأسية بعد مرور 3 دقائق فقط من عمر المباراة، قبل أن ينفرد أوباميانج ويسدد بشكل غريب خارج المرمى.

وفي الدقيقة 36 فشل أوباميانج في استغلال انفراد صريح جديد ليسدد "لوب" ولكن في يد حارس بيرنلي.

وتلقى أرسنال ضربة جديدة موجعة بعدما تعرض ساكا لإصابة، ليغادر المباراة مع انطلاق الشوط الثاني.

ودفع ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بلوكاس توريرا في وسط الملعب، ليتحول تشاكا لمركز الظهير الأيسر.

وتوالت الفرص ليهدر أوباميانج هدفا محققا من رأسية من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 75.

الفرصة الوحيدة المحققة لـ بيرنلي جاءت في الدقيقة 80 من رأسية دوايت ماكنيل ومتابعة من جاي رودريجيز ولكن تسديدة الأخير اصطدمت في العارضة لتحرم بيرنلي من هدف محقق. ولم تتخط الكرة خط المرمى.

ولم ينجح أرسنال في استغلال سيطرته في النهاية لتنتهي المباراة بالتعادل.

ووصل أرسنال للنقطة 31 بعد التعادل الرابع على التوالي، في المركز العاشر، نفس رصيد بيرنلي.

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