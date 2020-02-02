التشكيل – صفقة جديدة في هجوم توتنام.. ومحرز وأجويرو يقودان سيتي

الأحد، 02 فبراير 2020 - 17:44

كتب : FilGoal

لاعبو مانشستر سيتي يحتفلون بهدف فودين في توتنام

دفع جوزيه مورينيو المدير الفني لـ توتنام هوتسبير بلاعبه الهولندي الجديد ستيفن بيرجفين في مواجهة مانشستر سيتي.

توتنام يستقبل مانشستر سيتي في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، بغية تحسين مركزه على جدول الترتيب.

وشهد تشكيل توتنام المشاركة الأولى لـ بيرجفين القادم من أيندهوفن في سوق الانتقالات الشتوية، فيما ظل البرتغالي جيدسون فيرنانديس على مقاعد البدلاء.

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في المقابل، دفع بيب جوارديولا مدرب سيتي بالثلاثي: رياض محرز، وسيرخيو أجويرو، ورحيم سترلينج في خط الهجوم.

فيما أبقى القائد دافيد سيلفا، والبرتغالي بيرناردو سيلفا على مقاعد البدلاء.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني برصيد 51 نقطة. فيما يتواجد توتنام في المركز الثامن برصيد 34 نقطة، ويسعى للفوز حتى يتقدم إلى المركز الخامس.

تشكيل توتنام هوتسبير:

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: سيرج أورييه – توبي ألديرفيرلد – دافينسون سانشيز – جافت تانجانجا

الوسط: هاري وينكس – جيوفاني لو سيلسو – ديلي آلي

الهجوم: ستيفن بيرجفين – سون هيونج مين – لوكاس مورا

دكة البدلاء: باولو جازانيجا – يان فيرتونخن – إريك داير – تانجوي ندومبيلي – ريان سيسينيون – جيدسون فيرنانديس – إريك لاميلا

تشكيل مانشستر سيتي:

حراسة المرمى: إيدرسون مورايش

الدفاع: كايل ووكر – نيكولاس أوتاميندي – فيرناندينيو – أوليكساندر زينتشنكو

الوسط: رودري – إلكاي جوندوجان – كيفن دي بروين

الهجوم: رياض محرز – سيرخيو أجويرو – رحيم سترلينج

دكة البدلاء: كلاوديو برافو – إريك جارسيا – جواو كانسيلو – بيرناردو سيلفا – فيل فودين – دافيد سيلفا- جابرييل جيسوس

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