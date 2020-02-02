قائد ليفربول: ما يفعله فيرمينو جنون

الأحد، 02 فبراير 2020 - 16:47

كتب : FilGoal

فيرمينو - محمد صلاح - ليفربول - ولفرهامبتون

وصف جوردن هندرسون قائد ليفربول ما يفعله زميله روبرتو فيرمينو بالجنون، في ظل تألق الدولي البرازيلي مؤخرا.

وصنع فيرمينو 3 أهداف في فوز ليفربول برباعية نظيفة علي ساوثامبتون ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي.

وقال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "بعض الأشياء التي يقوم بها فيرمينو هي الجنون ذاته".

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وأضاف "إنه رائع ومميز دائمًا بالنسبة لنا وكان هذا أداءً رائعًا آخر منه، خصوصًا في الشوط الثاني".

وأكمل "قدم الجميع أداءً جيدًا. يسعدنا حقًا الحصول على النقاط الثلاث، خاصة قبل الذهاب إلى الاستراحة".

ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 13 جولة من نهاية الموسم، قبل مواجهة سيتي لتوتنام يوم الأحد.

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