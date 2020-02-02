كلوب: لا نكذب حين نقول إننا لا نهتم بالأرقام القياسية

يصر يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أن تصريحاته ولاعبيه بشأن عدم الاهتمام بالأرقام القياسية التي يحققها الفريق مؤخرا ليست للاستهلاك الإعلامي.

ليفربول انتصر على ساوثامبتون برباعية نظيفة ليغرد في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن صاحب المركز الثاني في سابقة تحدث لأول مرة بالتاريخ.

عما إذا كان يهتم بالإحصاءات والأرقام القياسية التي يحققها ليفربول هذا الموسم: أوضح كلوب "نحن لا نعير هذه الأمور اهتمامًا كبيرًا".

وأضاف في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد تعرضنا لهزيمة وحيدة منذ بداية الموسم الماضي أمام مانشستر سيتي، ويمكننا أن نقول إننا خسرنا بسبب عدم عبور الكرة لخط المرمى بكامل محيطها. إذا افترضنا أننا لم نخسر تلك المباراة، فلا أعلم إلى أي عدد من المباريات بدون هزيمة كنا لنصل الآن".

وشدد "صدقوني، نحن لا نكذب عندما نقول أننا لا نهتم بهذه الأرقام. في الحقيقة أشعر بالقلق قبل أي مباراة، لأنني أعلم من خلال خبرتي أن جميع الاحتمالات تظل قائمة وأن كل شيء ممكن في كرة القدم".

وواصل "على سبيل المثال، سدد لاعبو ساوثامبتون العديد من الكرات، ولكن أليسون كان في الموعد مرة أخرى. ربما ظن البعض أن هذه التسديدات لم تكن بالقوة أو الدقة الكافية، ولكني أرى عكس ذلك، فقط تألق أليسون في التصدي لها".

وتابع "نحن لسنا فريقًا مثاليًا، بل وبعيدين عن المثالية، ولكننا لا نسعى إلى المثالية، وإنما نريد أن نستفيد من مهاراتنا وقدراتنا بالشكل الأفضل. نحن نقوم بذلك منذ فترة طويلة، ولذلك نحتفظ بالسجل الحالي الخالي من الهزائم، ولكننا لا نراه مميزًا ولا نهتم به كثيرًا".

وأتم "الآن، سيحصل اللاعبون على راحة لمدة أسبوع قبل العودة للتدريبات من جديد للاستعداد لمواجهة نورويتش سيتي والمتبقي من عمر الموسم، وأنا سعيد من أجلهم لأنهم في حاجة ماسة إليها".

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ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 13 جولة من نهاية الموسم، قبل مواجهة سيتي لتوتنام يوم الأحد.

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