قائد ليفربول: اقتربنا من هدفنا.. ولكن

أوضح جوردن هندرسون قائد ليفربول أن العقلية داخل غرف الملابس لن تتغير على الرغم من توسيع الفارق في صدارة الدوري الإنجليزي.

نجمنا المصري محمد صلاح سجل ثنائية في فوز فريقه على ساوثامبتون بنتيجة 4-0 ضمن الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، مما أدى لإنفراد الريدز بـ22 نقطة في صدارة الدوري الإنجليزي مع تبقي 13 جولة.

قال هندرسون في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "حسنًا، لقد اقتربنا من هدفنا، لكنني لا أرى لماذا نحتاج إلى التغيير، ما زلت أقول ذلك كل أسبوع ولكن هذه هي الحقيقة، يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة، وهذا هو التحدي الأكبر".

وأضاف "نحن نركز على ذلك في كل 90 دقيقة ونقدم كل ما نستطيع، ونحترم الخصوم كما نفعل دائمًا".

وأكمل "نحن في وضع جيد حتى الآن، لذلك ليست هناك حاجة للتغيير. نحتاج فقط إلى الاستمرار في رحلتنا، ومواصلة التركيز، ومواصلة التدرب بشكل جيد، ثم عندما نلعب في عطلة نهاية الأسبوع ، نقدم كل ما في وسعنا."

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ليفربول يتصدر الدوري الإنجليزي بفارق 22 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي قبل 13 جولة من نهاية الموسم، قبل مواجهة سيتي لتوتنام يوم الأحد.

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