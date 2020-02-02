ملامح تأهل الأهلي عبر الهلال.. الضغط بـ أيمن أشرف لإيقاف مصدر الخطورة وصلابة دفاعية

في مباراة متكافئة وخططية، تعادل الأهلي مع الهلال السوداني بهدف لكل منهما في ختام دور المجموعات ليتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ظهر الأهلي بتشكيل مفاجئ، إذ دفع ريني فايلر المدير الفني للأهلي بـ أيمن أشرف كظهير أيسر بدلا من علي معلول.

إيقاف خطورة الهلال بأيمن أشرف

بدأ الأهلي المباراة بخطته المعتادة تحت قيادة فايلر بـ 4-2-3-1 لكن مع بعض التعديلات لإيقاف خطورة الهلال السوداني.

دفع فايلر بأيمن أشرف الظهير الأيسر للضغط على الجبهة اليمنى للهلال الأخطر في الفريق السوداني عن طريق أطهر الطاهر.

وكما يبدو في خطة الأهلي بالشوط الأول أمام الهلال، يلعب أيمن أشرف بواجبات هجومية مع مساندة من جونيور أجايي الجناح الأيسر للأهلي، ويعود النيجيري لدعم أيمن أشرف دفاعيا في حالة فقد الكرة لإيقاف خطورة الطاهر وكراته العرضية التي يتميز بها الفريق السوداني وشهدت هدفه الوحيد في المباراة.

ونجح الضغط بأشرف وأجايي في الحد من خطورة أطهر الطاهر الذي نجح في رفع كرتين عرضيتين ناجحتين فقط من أصل 7 وبمعدل 28.5%.

تحركات أيمن أشرف

وفي خط الوسط ظهر أليو ديانج متأخرا لمساندة الدفاع في حالة هجوم الهلال، بينما تقدم عنه عمرو السولية ليكن حلقة الوصل مع خط الهجوم.

ورغم أن مروان محسن هو المهاجم الصريح في تشكيل فايلر إلا أنه ظهر متأخرا خارج منطقة جزاء الهلال لمساندة لاعبيه للتحضير.

ونجح مروان محسن في استخلاص الكرة 12 مرة من 22 محاولة، كما استخلص الكرة 8 مرات تحت ضغط من الخصم.

وفاز مروان محسن بالصراعات الهوائية 4 مرات من ست محاولات وصلت إليه.

حاول مران محسن على المرمى 4 مرات، كانت منهم مرة واحدة فقط على المرمى، لكن رغم ذلك كان له دورا مختلفا إذ مرر الكرة 23 مرة بسبب خروجه من منطقة الجزاء لتحضير الهجمة ونجح في 14 مرة بنسبة 61%.

تحركات مروان

صلابة دفاعية

شهد لقاء الأهلي والهلال صلابة دفاعية للأحمر جعلت من ياسر إبراهيم نجما للمباراة بعد الحد تماما من خطورة مهاجمي الأزرق.

ونجح ياسر إبراهيم في تشتيت الكرة من أمام مهاجمي الهلال في 12 مرة كما نجح في استخلاص الكرة ثلاث مرات سابقة.

وفاز ياسر إبراهيم بالكرة 15 مرة ونجح في استعادتها 16 مرة كما أنقذ مدافع الأهلي فرصتين حقيقيتين، وبلغت دقة تمريرات ياسر 77%.

ياسر إبراهيم خلال المباراة

وعلى الجانب الآخر خسر وليد بخيت مهاجم الهلال الكرة 15 مرة بينهم 7 تحت ضغط مقابل خسارتها 5 مرات من جانب عماد محسن جناح الهلال.

وفشل وليد بخيت في تحقيق أي محاولة خلال المباراة في 90 دقيقة شارك بها والحال نفسه لعماد محسن الذي خاض 63 دقيقة.

اقرأ أيضا

لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال

تعرف على تقييم صلاح أمام ساوثامبتون من الصحف الإنجليزية

أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن صلاح بعد قيادة ليفربول لوضع يد على الدوري

المقاصة يعلن عن خليفة ميدو

رخصة فيفا تحدد موعد تطبيق VAR