الزمالك يؤجل مؤتمره الصحفي بشأن قرار السوبر الإفريقي للثلاثاء

أعلن مجلس إدارة الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان مقررا له يوم الإثنين، ليوم الثلاثاء.

وقال الزمالك عبر موقعه الرسمي إن التأجيل جاء بسبب تواجد أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي مع بعثة الفريق في أنجولا، أين واجه الزمالك بريمييرو دو أجوستو في ختام دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا وتعادل 0-0.

ومن المنتظر أن يعقد المجلس اجتماعا في العاشرة صباحا، على أن يقام المؤتمر بعد الاجتماع بساعة.

ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر قرار الزمالك النهائي بشأن خوض مباراة السوبر الإفريقي.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أرسل قائمته التي قد تلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي يوم 14 فبراير المقبل، إلى كاف.

وحسبما علم FilGoal.com، فإن ذلك لا يعني تغير موقف الزمالك الرافض لخوض المباراة في العاصمة القطرية الدوحة.

كما أوضح FilGoal.com في وقت سابق، فإن الزمالك جهز مذكرة للمحكمة الرياضية يحتفظ فيها بحقه في عدم خوض المباراة في الدوحة نظرا للمشاكل السياسية بين مصر والدولة الخليجية.

ومن المقرر أن تستضيف قطر البطولة لمدة 3 أعوام متتالية.

مرتضى منصور رئيس الزمالك كان قد شدد في أكثر من مرة على رفضه خوض السوبر الإفريقي في قطر إلا إذا طالبته الدولة باللعب، ما قد يعرض القلعة البيضاء لعقوبات قاسية من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

الزمالك فاز ببطولة السوبر الإفريقي 3 مرات أعوام 94 و97 و2003 ولم يخسر اللقب سوى مرة عام 2001.

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