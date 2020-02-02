الدوري الإنجليزي وبريكسيت.. كيف ستسير الأمور بعد انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي

مع انطلاق يوم الأول من فبراير، لم تعد المملكة البريطانية المتحدة جزء من الاتحاد الأوروبي بعد تصويت شهير في يونيو 2016 قرر فيه أغلبية طفيفة من البريطانيين الانفصال عن الكيان الأوروبي.

ما يهم FilGoal.com، وزواره، بكل تأكيد هو تأثير ذلك الأمر على الدوري الإنجليزي، وهو الأمر الذي سيحاول هذا التقرير شرح ذلك التأثير..

انتقال اللاعبين تحت 18 عاما

خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي سيفرض قيودا كانت غير موجودة على الانتقال منها وإليها بالنسبة لمواطني الاتحاد الأوروبي.

من ضمن التأثيرات المباشرة هو سريان قاعدة فيفا حول انتقال القصر (تحت 18 عاما) من الاتحاد الأوروبي إلى إنجلترا. القاعدة لم تكن تسري على الانتقالات الأوروبية ولكن بعد خروج إنجلترا من الاتحاد الأوروبي، أصبحت تلك القاعدة سارية على الانتقالات الشبيهة بانتقال سيسك فابريجاس من أكاديمية لا ماسيا إلى أرسنال.

ومن المنتظر أن يتم تطبيق تلك القاعدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تنتهي بنهاية شهر ديسمبر المقبل.

الانتقالات الطبيعية للاعبين فوق 18 عاما

في الصيف المقبل، سيظل الأمر كما هو عليه، ولكن شهر يناير المقبل سيشهد أول التغييرات.

هناك أكثر من سيناريو بالنسبة للاعبين فوق 18 عاما، في الوقت الحالي. اللاعبون غير الأوروبيين عليهم الحصول على تصاريح عمل من مكتب العمل البريطاني بناء على نظام نقاط محدد، يحتاج اللاعبون للحصول على عدد نقاط معين للحصول على تصريح العمل.

في عام 2016 قالت هيئة الإذاعة البريطانية أن 332 لاعبا أوروبيا في الدوري الإنجليزي، والدرجة الأولى، والدوري الأسكتلندي، لا يطابقوا شروط تصريح العمل.

هل ينضم اللاعبون المنتمون لدول الاتحاد الأوروبي لتلك العملية بعد نهاية ديسمبر 2020؟ هذا أمر ممكن.

ولكن، تحدثت تقارير صحفية ومنها "دايلي ميل" عن احتمالية إنشاء نظام جديد لانتقال اللاعبين المنتمين للاتحاد الأوروبي، بعيدا عن حرية الانتقال التي كانت مكفولة إبان وجود بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وكذلك بعيدة عن طريقة انتقال اللاعبين غير الأوروبيين وطريقة حصولهم على تصريح العمل.

ومن المنتظر أن يتضح الأمر بشكل أكثر مع اقتراب نهاية شهر ديسمبر 2020.

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