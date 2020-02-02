أفشة: أغلقنا ملف مباراة الهلال العصيبة.. والتركيز الآن على لقاء بيراميدز

شدد محمد مجدي "أفشة" صانع ألعاب الأهلي على أن نجاح الفريق في تخطي عقبة دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والصعود إلى ربع نهائي البطولة لن يجعل الأهلي يفقد تركيزه قبل لقاء بيراميدز في الدوري الخميس المقبل.

الأهلي تعادل مع الهلال بنتيجة 1-1 في الجولة الحاسمة والأخيرة من دوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا، لقاء شهد أحداث شغب من بعض من جماهير الهلال التي اقتحمت المباراة، وتسببت في إيقاف اللقاء لمدة 10 دقائق. (طالع التفاصيل)

وقال أفشة في تصريحات لموقع ناديه: "الأهلي استحق الصعود وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤولية، سواء من شارك أو من كان خارج التشكيل، خاصة أننا جميعا نسعى لقيادة الأهلي للأدوار النهائية من أجل استعادة اللقب الإفريقي".

وأوضح "الأهلي خاض مباراة الهلال في ظروف جماهيرية صعبة جدا وعصيبة، والجميع شاهد ما حدث في المباراة".

وشدد "لاعبو الأهلي خاضوا المباراة بهدف واحد وهو تحقيق الفوز، والجميع كانت لديهم رغبة شديدة في ذلك ولكن في النهاية تحقق الهدف المطلوب بحجز بطاقة التأهل إلى ربع النهائي".

وأتم "الفريق أغلق حاليا ملف البطولة الإفريقية بعد تحقيق هدف هذه المرحلة، ويبدأ الجميع على الفور التفكير في مباراة بيراميدز المهمة في الدوري الخميس المقبل، والتي نسعى خلالها لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة الانتصارات المحلية".

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الأهلي والزمالك تأهلا لدور الثمانية في المركز الثاني لمجموعتيهما، ما يعني مواجهتهما لخصميهما في القاهرة أولا يومي 28 و29 فبراير.

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