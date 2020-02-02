هاندانوفيتش يغيب عن إنتر عدة مباريات بسبب الإصابة

يغيب سمير هاندانوفيتش حارس مرمى إنتر عن فريقه لعدة مباريات بسبب تعرضه لإصابة في اليد.

ووفقا لصحيفة كوريير ديللو سبورت فقد تعرض هاندانوفيتش إلى إصابة في اليد جعلته خارج حسابات الفريق أمام أودينيزي في الدوري وربما تبعده لعدة مباريات مقبلة.

وأضاف التقرير أن هاندانوفيتش كان ضمن تشكيل الفريق لمواجهة أودينزي لكن الإصابة أجبرته على الخروج.

وخاض هاندانوفيتش أخر 97 مباراة متتالية في الدوري لإنتر وكانت أخر مرة لم يشارك بها في مايو 2017 والتي كانت أمام أودينيزي أيضا.

ومن المحتمل أن يشارك دانييلي باديلي الحارس البديل لأول مرة في مسابقة الدورري هذا الموسم.

ولعب باديلي مباراتين في كأس إيطاليا مع إنتر حتى الآن هذا الموسم.

ويحتل إنتر المركز الثاني من الدوري الإيطالي برصيد 48 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس المتصدر.

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