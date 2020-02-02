جوارديولا: سيصفون حقبتي مع سيتي بالفاشلة إن لم أفز بدوري الأبطال

الأحد، 02 فبراير 2020 - 11:11

كتب : FilGoal

جوارديولا

يعتقد بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أن حقبته مع النادي لن تصنف ناجحة إلا لو قاد الفريق الإنجليزي للفوز بدوري أبطال أوروبا.

وقال الإسباني في تصريحات صحفية:"الحُكم علينا ليس على طريقة اللعب وإنما الألقاب التي نفوز بها. هذه الحقيقة بكل بساطة".

وواصل جوارديولا (49 عاما) "العام الماضي كان استثنائيا بالنسبة لنا لكن يقول الناس: لم تفز بدوري الأبطال. هكذا سيحكمون علي، إن لم نفز بالبطولة في نهاية حقبتي هنا، سيقال إني فشلت هنا، أعرف ذلك".

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وهيمن سيتي على كل البطولات المحلية في الموسم الماضي وتوج مع جوارديولا بلقب الدوري مرتين متتاليتين، لكن يبدو الفريق في طريقه لفقدان اللقب في ظل ابتعاده عن ليفربول المتصدر بفارق 22 نقطة حاليا.

ولم يصل جوارديولا مع سيتي إلى ما بعد الدور ربع النهائي في دوري أبطال أوروبا، البطولة التي يحلم جمهور سيتيزينس بالتتويج بها.

ومنذ رحيله عن برشلونة، الذي قاده للقب الأبطال مرتين، لم يفز جوارديولا باللقب القاري، لا مع بايرن ميونيخ ولا مع سيتي.

رغم إنجازاته المحلية الساحقة، يستعصي عليه اللقب القاري منذ ترك ليونيل ميسي ورفاقه.

وشدد جوارديولا أكثر من مرة أنه مستمر مع سيتي بغض النظر عن نتائج الفريق في الموسم الحالي، سواء في الدوري أو دوري الأبطال.

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