صن: الصفقة الكبرى.. يوفنتوس يرصد 150 مليون إسترليني لـ فان دايك

الأحد، 02 فبراير 2020 - 10:59

كتب : FilGoal

فيرجيل فان دايك

أي فريق في العالم يتمنى أن يلعب له فيرجيل فان دايك المدافع المخضرم، ليس فقط بسبب صلابته الدفاعية التي تعقد مهمة أي دفاع وإنما لشخصيته القيادية التي تمنح فريقه الكثير من الانضباط والالتزام في الميدان.

وبعد حلوله ثانيا في ترتيب الكرة الذهبية خلف ليونيل ميسي، لا يوجد مدافع في العالم الآن أفضل منه بعدما تخطى نجوما كثر في ترتيب لاعبي كرة القدم.

فيرجيل فان دايك الهولندي هو حلم عمالقة أوروبا، وليصبح الحلم حقيقة لابد من مبلغ مالي ضخم لإقناع ليفربول بالاستغناء عن اللاعب البالغ عمره 28 عاما.

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وتقول صحيفة صن الإنجليزية إن يوفنتوس، حامل لقب الدوري الإيطالي في آخر 8 مواسم، يريد اللاعب الأسبق لساوثامبتون.

ويرصد لذلك مبلغا قدره 150 مليون جنيه إسترليني، والذي سيعيد فان دايك لقمة أغلى المدافعين عبر التاريخ، القمة التي اقتنصها منه في الصيف الماضي هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد.

بعد حصول يوفنتوس على ماتياس دي ليخت، يريد مواطنه فان دايك ليشكل دفاعا هولنديا خالصا مع نجميه الإيطاليين جيورجيو كيلليني وليوناردو بونوتشي.

فان دايك أحد أهم عناصر صحوة ليفربول في السنوات الأخيرة، معه تسيد الفريق القارة العجوز وتوج لأول مرة بكأس العالم للأندية.

ومنذ انضمامه في يناير 2018 إلى ليفربول، شارك مع الفريق في 106 مباراة وسجل 11 هدفا وأرسل 5 تمريرات حاسمة.

ويبدو في طريقه للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الذي يتصدره ليفربول بفارق 22 نقطة عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي حامل اللقب.

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