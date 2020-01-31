جوميز لـ في الجول: لم أتعرف إلا على 80% من إمكانيات لاعبي الإسماعيلي

تحدث الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني لفريق الإسماعيلي عن فترته حتى الآن مع الدراويش، مشيرا إلى "لم أتعرف إلا على 80% من إمكانيات لاعبي الفريق".

وقال جوميز: "تتابع المباريات ما بين البطولة العربية والدوري المصري يشكل صعوبة أمامي في ظل حالة الإجهاد التي يعاني منها جميع اللاعبين".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أحاول قدر المستطاع مواجهة حالة الإجهاد من أجل تحقيق نتائج إيجابية. نحتاج لمواصلة الانتصارات في البطولتين".

وتابع "لم أتعرف إلا على 80% من إمكانيات لاعبي الإسماعيلي بعد المدة التي قضيتها مع الفريق حتى الآن".

وعن التعاقد مع التونسي فخر الدين بن يوسف، قال مدرب الإسماعيلي "سعيد للغاية بانضمام فخر الدين بن يوسف لأنه يضيف قدرات هجومية كبيرة لنا".

واستمر "كنا نحتاج للاعب كبير بخبرات كبيرة مثل فخر الدين بن يوسف".

وأكمل حديثه قائلا: "أحاول تقسيم وقتي بين المباريات من أجل دراسة المباريات التي لعبناها للوقوف على الأخطاء وعلاجها".

وتطرق جوميز للحديث عن لقاء أسوان المقبل، قائلا: "كل المباريات صعبة. أسوان فريق جيد ويلعب كرة قدم ممتعة ومعنويات الفريق مرتفعة في الوقت الحالي. اللقاء لن يكون سهلا على الإطلاق".

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة أسوان يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

ويحتل الدراويش المركز السابع على سلم ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 15 مباراة.

بينما أسوان في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة من 15 مباراة.

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