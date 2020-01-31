رسميا – مانشستر يونايتد يتعاقد مع حارس مرمى شاب

الجمعة، 31 يناير 2020 - 16:15

كتب : FilGoal

ناثان بيشوف - مانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد التعاقد مع ناثان بيشوب حارس مرمى ساوثيند يونايتد في سوق الانتقالات الشتوية.

بيشوب (20 عاما) ينضم إلى يونايتد في عقد يمتد لعامين ونصف.

وصرّح بيشوب عبر الموقع الرسمي لناديه الجديد: "الانضمام إلى مانشستر يونايتد هو حلم تحوّل إلى حقيقة. هذا النادي يمتلك سجلا رائعا في تطوير حراس المرمى، ولا أطيق الانتظار حتى أعمل مع المدربين هنا بشكل يومي".

وأضاف: "أود شكر كل الأشخاص في ساوثيند يونايتد لكل ما قدموه لي طوال مسيرتي هناك، فدون دعمهم لم تكن هذه الخطوة لتتحقق".

وخاض بيشوب 16 مباراة مع فريقه القسم الثالث هذا الموسم، واهتزت شباكه 46 مرة، دون أن يخرج بأي شباك نظيفة.

وكان مانشستر يونايتد قد تعاقد مع البرتغالي برونو فيرنانديس من سبورتنج لشبونة مقابل 55 مليون يورو كأحد أبرز صفقات الميركاتو الشتوي.

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