صفقة المستقبل؟ رسميا – برشلونة يتعاقد مع مهاجم برتغالي

الجمعة، 31 يناير 2020 - 14:07

كتب : FilGoal

فرانسيسكو ترينكاو

أعلن برشلونة تعاقده مع المهاجم البرتغالي الشاب فرانسيسكو ترينكاو قادما من سبورتنج براجا، بدءًا من الصيف المقبل.

الصفقة كلفت برشلونة 31 مليون يورو، ليوقع ترينكاو على عقد يبدأ من يوليو 2020، ويمتد لـ 5 سنوات، بشرط جزائي يبلغ 500 مليون يورو.

ترينكاو (20 عاما) يجيد في مركز المهاجم والجناح، ويلعب بقدمه اليسرى، وساهم في فوز البرتغال ببطولة أوروبا تحت 19 عاما في 2018، البطولة التي توج هدافا لها.

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وسجل ترينكاو 3 أهداف وصنع 6 في 22 مشاركة مع براجا هذا الموسم.

وسيصير ترينكاو اللاعب البرتغالي رقم 11 الذي يمثّل برشلونة تاريخيًا بعد: أندري جوميش، وديكو، وإدجار لي، وفيرناندو كوتو، ولويس فيجو، وميندونسا، ونيلسون سيميدو، وريكاردو كواريزما، وسيماو، وفيتور بايا.

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