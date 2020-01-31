رسميا – أرسنال يستعير سيدريك من ساوثامبتون

الجمعة، 31 يناير 2020 - 13:13

كتب : زكي السعيد

سيدريك سواريس - أرسنال

أعلن نادي أرسنال تعاقده مع سيدريك سواريس قادما من ساوثامبتون على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.

ليكون سيدريك ثاني صفقات أرسنال الشتوية بعد الإسباني بابلو ماري، بالإضافة إلى قطع إعارة إيدي نكتياه إلى ليدز يونايتد.

سيدريك (28 عاما) يلعب في ساوثامبتون منذ صيف 2015، وخاض معه 19 مباراة هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا، وصنع مثله.

ولعب سيدريك معارا لـ إنتر ميلان الإيطالي خلال الدور الثاني من الموسم الماضي، لكنه لم يخض معه سوى 9 مباريات.

ويعد سيدريك الفائز بـ يورو 2016، هو البرتغالي الرابع الذي يلعب لـ أرسنال تاريخيا، بعد أماوري بيشوف، وبوا مورتي، وروي فونتي.

ويضم أرسنال في مركز الظهير الأيمن: الإسباني هيكتور بيرين، كما يجيد الثنائي أينسلي ميتلاند نايلز، وكيلوم تشامبرز اللعب في هذا المركز.

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