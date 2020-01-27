قرعة كأس إنجلترا – مواجهة نارية تنتظر ليفربول أمام تشيلسي

أسفرت قرعة دور الـ 16 من كأس إنجلترا عن مواجهة نارية قد تجمع بين تشيلسي وليفربول في حالة فوز الأخير أمام شوروسبري.

ليفربول تعادل أمام شوروسبري على ملعب الأخير 2-2 وهي النتيجة التي ستُعيد اللقاء مرة أخرى بين الفريقين ولكن في أنفيلد.

وفي حالة انتصار ليفربول على شوروسبري، سيضرب الريدز موعدا مع تشيلسي على ملعب الأخير في دور الـ 16 من البطولة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على شيفيلد وينزداي، بينما ينتظر مانشستر يونايتد الفائز من لقاء ديربي كونتي ونورثامبتون تاون.

وفيما يلي قرعة كأس إنجلترا بالكامل:

** شيفيلد وينزداي ضد مانشستر سيتي

** ريدينج/ كارديف سيتي ضد شيفيلد يونايتد

** تشيلسي ضد ليفربول/ شوروسبري

** وست بروميتش ألبيون ضد نيوكاسل/ أكسفورد

** ليستر سيتي ضد كوفنتري سيتي/ برمنجهام

** ديربي كونتي/ نورثامبتون ضد مانشستر يونايتد

** ساوثامبتون/ توتنام ضد نورويتش سيتي

** بورتسموث ضد بورنموث/ أرسنال

اقرأ أيضا

شاهد الحلقة الجديدة من سبورة في الجول

سبب تحذير أندية الدوري الإنجليزي من اللعب خلال العطلة الشتوية

طالع قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

ملامح انتصار الأهلي على النجم الساحلي

مران الأهلي – 3 جلسات مع الخطيب