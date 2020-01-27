مازيمبي يضم هداف الدوري المالي

تعاقد مازيمبي بطل الكونغو الديموقراطية مع فيلي تراوري قادما من نادي أولمبيك باماكو المالي بعقد يمتد لصيف عام 2025.

وكان تراوري، لاعب منتخب الشباب المالي، هدافا للدوري المالي برصيد 7 أهداف بعد مشاركته في 9 مباريات.

وتابع مازيمبي، الذي تأهل لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا متصدرا لمجموعته، اللاعب البالغ عمره 19 عاما منذ الصيف الماضي قبل أن يستقر على انتدابه.

وأعلن الفريق المتوج 5 مرات بدوري أبطال إفريقيا قيد اللاعب في قائمته الإفريقية ليتسنى له المشاركة في البطولة القارية.

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ومتوقع رحيل جاك بيسان اللاعب البنيني عن مازيمبي الذي لم يشارك مع الفريق منذ انضمامه في الصيف الماضي.

وينتظر مازيمبي قرعة الدور ربع النهائي في 9 فبراير للتعرف على منافسه المقبل في دوري الأبطال الذي توج به لآخر مرة في 2015.

وقد يلعب مازيمبي في الدور ربع النهائي ضد الرجاء المغربي أو وصيف المجموعة الثالثة (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي أو الوداد المغربي) أو وصيف المجموعة الثانية (الأهلي أو النجم الساحلي التونسي أو الهلال السوداني).

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