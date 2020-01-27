ماركا: وكيل كافاني في مدريد للتفاوض مع أتليتكو ولكن

الإثنين، 27 يناير 2020 - 20:03

كتب : محرر في الجول

كافاني

وصل وكيل إدينسون كافاني إلى مدريد من أجل التفاوض مع أتليتكو مدريد على ضمه من باريس سان جيرمان.

إدينسون كافاني

النادي : باريس سان جيرمان

أتليتكو مدريد

وذكرت صحيفة "ماركا" المدريدية أن فرناندو شقيق ووكيل مهاجم باريس سان جيرمان يتواجد حاليا في مدريد من أجل التوصل لصيغة اتفاق مع أتليتكو.

وهذا يشير إلى وجود تطور في المفاوضات بين الروخيبلانكوس وكافاني.

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لكن "ماركا" أفادت في نفس الوقت أن الأمور لاتزال في يد إدارة سان جيرمان.

ويريد سان جيرمان الحصول على 20 مليون يورو للاستغناء عن كافاني، فيما عرض أتليتكو وصل إلى 15 مليون بعدما عرض 10 ملايين في البداية.

ويرفض أتليتكو رفع عرضه خاصة أن عقد كافاني صاحب الـ32 عاما مع سان جيرمان ينتهي الصيف المقبل.

ويتفاوض وكيل كافاني مع أتليتكو بشأن عقد يمتد لموسمين ونصف.

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