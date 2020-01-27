سكاي: مفاوضات توتنام مع آيندهوفن مستمرة لضم بيرجوين

الإثنين، 27 يناير 2020 - 19:48

كتب : FilGoal

ستيفن بيرجوين

يواصل نادي توتنام مفاوضاته مع بي إس في آيندهوفن الهولندي بشأن انتقال ستيفن بيرجوين مهاجم الأخير إلى الفريق الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" الإنجليزية أن اللاعب الشاب يتواجد في لندن خلال الوقت الحالي، تمهيدا لإتمام المفاوضات بين الطرفين ثم خضوعه للكشف الطبي قبل الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وتوقعت سكاي أن في حالة الاتفاق بين توتنام وآيندهوفن لن يكون هناك أي عقوبات بشأن راتب اللاعب مع النادي الإنجليزي.

أخبار متعلقة

راموس يظهر بقميص كوبي براينت في مران ريال مدريد تقرير: يونايتد وتوتنام يرغبان في ضم إسلام سليماني نبأ سار لعشاق الفانتازي.. فاردي جاهز للظهور ضد أستون فيلا

بيرجوين يقدم مستوى رائع مع فريقه في الدوري الهولندي هذا الموسم، وشارك في 29 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالهم 6 أهداف وقدم 13 تمريرة حاسمة.

ويجيد اللاعب الهولندي البالغ من العمر 22 عاما اللعب في مركزي الجناح الأيسر وقلب الهجوم.

ولا يزال توتنام يعاني بشدة بعد إصابة نجمه هاري كين الذي سيبتعد عن الملاعب لعدة شهور.

ويحتل توتنام المركز السادس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 34 نقطة بعد مرور 24 جولة.

اقرأ أيضا

شاهد الحلقة الجديدة من سبورة في الجول

سبب تحذير أندية الدوري الإنجليزي من اللعب خلال العطلة الشتوية

طالع قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

ملامح انتصار الأهلي على النجم الساحلي

مران الأهلي – 3 جلسات مع الخطيب

ستيفن بيرجوين توتنام أيندهوفن الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أزارو يتحدث عن إصابة يده بعد "الخروج عن السيطرة".. ولقطة "القميص" ضد الترجي دقيقة | مصر
مروان محسن: هناك حملة ضدي.. وأقول لمن يهاجموني استمروا 15 دقيقة | الدوري المصري
أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 38 دقيقة | مصر
لقطة غير اعتيادية.. لاعب يتحصل على 3 بطاقات دفعة واحدة 55 دقيقة | أوروبا
ظاهرة المدافعين الهدافين.. لاعبو الخط الخلفي الأكثر تسجيلا في 5 فرق بالدوري ساعة | تقرير في الجول
تقرير: بن عرفة يصل إسبانيا للانضمام إلى بلد الوليد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك