بهدف جدلي وآخر غائب منذ 1068 يوما.. الجيش يتعادل مع المقاصة

بهدف غائب منذ 1068 يوما.. عمرو جمال يقود طلائع الجيش للتعادل مع مصر المقاصة 1-1 في الجولة الـ15 من الدوري المصري.

واستمر المقاصة بلا فوز منذ الجولة الرابعة للدوري منذ الفوز على المصري.

وبذلك يكون المقاصة وصل للمباراة رقم 12 على التوالي دون تحقيق أي فوز.

رصيد المقاصة ارتفع إلى النقطة 12 في المركز الـ14 بجدول ترتيب الدوري، ووصل الجيش إلى النقطة 12 أيضا في المركز الـ15.

سجل ميدو جابر هدف التقدم للمقاصة من ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 7 واصطدمت الكرة برأس مدافع طلائع الجيش وتحولت إلى المرمى.

ليقرر حكم المباراة عدم احتساب الهدف، قبل أن تنشب مشادة بين اللاعبين والجهاز الفني ثم يتراجع الحكم عن قراره ويحتسب الهدف.

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني سجل عمرو جمال هدف التعادل لطلائع لجيش.

هدف عمرو جمال هو الأول له في الدوري المصري منذ 1068 يوما وتحديدا منذ أن نجح في هز شباك وادي دجلة بقميص الأهلي في الجولة الـ 20 من موسم 2016-17 في الـ 23 من شهر فبراير عام 2017. (طالع التفاصيل)

وقاد المقاصة في هذه المباراة جمال عمر بشكل مؤقت لحين التعاقد مع مدير فني جديد، وذلك بعد رحيل أحمد حسام "ميدو".

بينما قاد طلائع الجيش عبد الحميد بسيوني الذي تولى المهمة الفنية بعد رحيل طارق يحيى.

التعادل يحكم لقاء المقاصة وطلائع الجيش تقدم #ميدو_جابر للمقاصة فى الدقيقة 10 وتعادل #عمرو_جمال للطلائع فى الدقيقة 46 شوف أهداف #الدوري_المصري فقط وحصريا على #WATCHiT pic.twitter.com/LSVCm3X9po — WATCH iT! (@WatchiTMENA) January 27, 2020

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