عودة الغزال.. عمرو جمال يسجل لأول مرة من 1068 يوما في الدوري

الإثنين، 27 يناير 2020 - 18:27

كتب : FilGoal

عمرو جمال - طلائع الجيش

عاد الغزال عمرو جمال ليتذوق طعم التسجيل من جديد في الدوري المصري، بعدما نجح في هز شباك مصر للمقاصة.

المقاصة يواجه طلائع الجيش في الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

عمرو جمال شارك أساسيا قبل أن ينجح في هز الشباك مع انطلاق الشوط الثاني.

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هدف عمرو جمال هو الأول له في الدوري المصري منذ 1068 يوما وتحديدا منذ أن نجح في هز شباك وادي دجلة بقميص الأهلي في الجولة الـ 20 من موسم 2016-17 في الـ 23 من شهر فبراير عام 2017.

صاحب الـ 28 عاما سجل بعد هدفه في وادي دجلة، ولكنه لم يكن في الدوري المصري، بل سجل في كأٍ مصر ودوري الأبطال مع الأهلي، ثم في دوري جنوب إفريقيا.

وانضم عمرو جمال إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

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