عودة الغزال.. عمرو جمال يسجل لأول مرة من 1068 يوما في الدوري

عاد الغزال عمرو جمال ليتذوق طعم التسجيل من جديد في الدوري المصري، بعدما نجح في هز شباك مصر للمقاصة.

المقاصة يواجه طلائع الجيش في الجولة الـ 15 من الدوري المصري.

عمرو جمال شارك أساسيا قبل أن ينجح في هز الشباك مع انطلاق الشوط الثاني.

هدف عمرو جمال هو الأول له في الدوري المصري منذ 1068 يوما وتحديدا منذ أن نجح في هز شباك وادي دجلة بقميص الأهلي في الجولة الـ 20 من موسم 2016-17 في الـ 23 من شهر فبراير عام 2017.

الغزال يعود للتسجيل مجددًا 🔥 يسجل هدف التعادل في شباك مصر للمقاصة 1068يومًا مر على أخر هدف سجله عمرو جمال في الدوري المصري pic.twitter.com/t672u5kEdX — FilGoal (@FilGoal) January 27, 2020

صاحب الـ 28 عاما سجل بعد هدفه في وادي دجلة، ولكنه لم يكن في الدوري المصري، بل سجل في كأٍ مصر ودوري الأبطال مع الأهلي، ثم في دوري جنوب إفريقيا.

وانضم عمرو جمال إلى طلائع الجيش على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

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