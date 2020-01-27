نبأ سار لعشاق الفانتازي.. فاردي جاهز للظهور ضد أستون فيلا

كشف بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي عن جاهزية جايمي فاردي مهاجم الثعالب للظهور أمام أستون فيلا.

جايمي فاردي النادي : ليستر سيتي ليستر سيتي

ويستعد ليستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين غدا الثلاثاء.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فاردي سيكون له دورا في المواجهة".

وأضاف "سنمنحه فرصة خلال الـ24 ساعة التي تسبق المباراة لتقييم حالته مرة أخيرة حتى نعرف ما إذا كان سيبدأ أساسيا أم سيشارك بديلا".

وردا على سؤاله عن حالة فاردي ونسبة جاهزيته للمشاركة رد قائلا: "هو الآن جاهز بنسبة 80%".

وغادر فاردي مواجهة ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي قبل أيام بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

فاردي البالغ من العمر 33 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بعد مرور 24 جولة من المسابقة.

ويلعب ليستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل على ملعبه ووسط جماهيره.

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