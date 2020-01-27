نبأ سار لعشاق الفانتازي.. فاردي جاهز للظهور ضد أستون فيلا

الإثنين، 27 يناير 2020 - 18:33

كتب : FilGoal

فاردي - ليستر سيتي - أستون فيلا

كشف بريندان رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي عن جاهزية جايمي فاردي مهاجم الثعالب للظهور أمام أستون فيلا.

جايمي فاردي

النادي : ليستر سيتي

ليستر سيتي

ويستعد ليستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين غدا الثلاثاء.

وقال رودجرز في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "فاردي سيكون له دورا في المواجهة".

أخبار متعلقة

راموس يظهر بقميص كوبي براينت في مران ريال مدريد تقرير: يونايتد وتوتنام يرغبان في ضم إسلام سليماني الكشف عن.. سبب تحذير أندية الدوري الإنجليزي من اللعب خلال العطلة الشتوية

وأضاف "سنمنحه فرصة خلال الـ24 ساعة التي تسبق المباراة لتقييم حالته مرة أخيرة حتى نعرف ما إذا كان سيبدأ أساسيا أم سيشارك بديلا".

وردا على سؤاله عن حالة فاردي ونسبة جاهزيته للمشاركة رد قائلا: "هو الآن جاهز بنسبة 80%".

وغادر فاردي مواجهة ليستر سيتي ضد وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي قبل أيام بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

فاردي البالغ من العمر 33 عاما يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا بعد مرور 24 جولة من المسابقة.

ويلعب ليستر سيتي ضد تشيلسي في الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي يوم السبت المقبل على ملعبه ووسط جماهيره.

اقرأ أيضا

شاهد الحلقة الجديدة من سبورة في الجول

سبب تحذير أندية الدوري الإنجليزي من اللعب خلال العطلة الشتوية

طالع قائمة الزمالك ضد وادي دجلة

ملامح انتصار الأهلي على النجم الساحلي

مران الأهلي – 3 جلسات مع الخطيب

فاردي ليستر سيتي الدوري الإنجليزي

نرشح لكم

أخر الأخبار

أزارو يتحدث عن إصابة يده بعد "الخروج عن السيطرة".. ولقطة "القميص" ضد الترجي 58 ثاتيه | مصر
مروان محسن: هناك حملة ضدي.. وأقول لمن يهاجموني استمروا 15 دقيقة | الدوري المصري
أزارو ينفجر: لا أفهم سبب ما فعله فايلر معي.. وهذا موقفي من الانضمام لـ الزمالك 38 دقيقة | مصر
لقطة غير اعتيادية.. لاعب يتحصل على 3 بطاقات دفعة واحدة 55 دقيقة | أوروبا
ظاهرة المدافعين الهدافين.. لاعبو الخط الخلفي الأكثر تسجيلا في 5 فرق بالدوري ساعة | تقرير في الجول
تقرير: بن عرفة يصل إسبانيا للانضمام إلى بلد الوليد ساعة | أوروبا

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 انتهت في إنجلترا - ولفرهامبتون (1) (2) ليفربول.. فوز ثمين للريدز 2 سيناريوهات تأهل الأهلي بعد فوز الهلال.. بين الصدارة والوصافة والخروج المبكر 3 الأهلي لـ في الجول: قرار كاف غير منصف.. انظروا لما حدث من الوداد والترجي 4 تصفيات المونديال – مجموعات متوازنة للجزائر وتونس والمغرب.. وصعبة للكاميرون وغانا

قد ينال إعجابك