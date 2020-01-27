راموس يظهر بقميص كوبي براينت في مران ريال مدريد

الإثنين، 27 يناير 2020 - 17:44

كتب : FilGoal

راموس يظهر بقميص كوبي براينت في مران ريال مدريد

لا تزال أصداء الرحيل المفاجئ الصادم للأسطورة كوبي براينت تتردد في كل المناسبات الرياضية، حتى ولو كانت مجرد تدريبات يومية.

سيرخيو راموس قائد ريال مدريد حرص على ارتداء القميص الخاص بـ كوبي براينت مع منتخب أمريكا، وذلك قبل بداية مران الملكي.

وظهر راموس بالقميص رقم 10 الخاص بـ براينت مع منتخب أمريكا.

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مران ريال مدريد أنطلق بدقيقة صمت على روح كوبي براينت، قبل أن تُستكمل التدريبات بشكل طبيعي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ريال سرقسطة يوم الأربعاء في دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا.

ولقي كوبي براينت أسطورة كرة السلة الأمريكية، مصرعه في حادث تحطم طائرة مروحية اليوم الأحد. (طالع التفاصيل)

الأسطورة الراحلة يعد أحد أعظم لاعبي السلة في التاريخ عموما، والـ NBA خصوصا التي توج بلقبها 5 مرات.

وحصد كوبي جائزة أفضل لاعب في النهائيات FMVPS مرتين، وجائزة أفضل لاعب في الدوري MVP مرة، وحصد براينت ميداليتين ذهبيتين رفقة الولايات المتحدة عامي 2008 و2012.

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