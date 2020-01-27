تقرير: يونايتد وتوتنام يرغبان في ضم إسلام سليماني

يرغب مانشستر يونايتد وتوتنام في ضم الجزائري إسلام سليماني مهاجم موناكو خلال الأيام القليلة المتبقية من فترة الانتقالات الشتوية، حسب تقرير فرنسي.

وأوضحت شبكة راديو مونت كارلو أن يونايتد وتوتنام يهدفان لضم سليماني قبل إغلاق باب الانتقالات الشتوية يوم الجمعة المقبل.

وأشارت الشبكة وفقا لمصادرها أن الناديان استفسرا عن إمكانية انتقال اللاعب من وكيله.

ماركوس راشفورد مهاجم الشياطين الحمر تعرض لإصابة ستبعده طويلا عن الملاعب، مثل هاري كين مهاجم توتنام، ولذلك يرغب كلاهما في إضافة أحد العناصر الهجومية هذا الشهر.

سليماني سجل 7 أهداف وصنع مثلها في 14 مباراة بقميص موناكو الموسم الجاري.

ويمتلك الجزائري البالغ 31 عاما تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي عقب انضمامه لصفوف ليستر سيتي عقب تتويجهم بلقب الدوري الإنجليزي.

مع الثعالب خاض 46 مباراة سجل خلالها 13 هدفا وصنع 7، ولم يهز الشباك في فترة ارتداءه لقميص نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة.

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