خبر في الجول – تمت.. مدافع الأهلي الشاب يتبع صلاح محسن إلى سموحة

وافق الأهلي على إعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق إلى سموحة حتى نهاية الموسم.

وعلم FilGoal.com أن الأهلي وافق بالفعل على الإعارة، وسيسافر اللاعب إلى الإسكندرية يوم الثلاثاء للانضمام إلى الفريق السكندري.

وهو ما أكده فرج عامر رئيس نادي سموحة لـ FilGoal.com: "عبد المنعم ينضم إلى سموحة معارا من الأهلي".

ورغب سموحة في الحصول على عبد المنعم لمدة موسم ونصف، ولكن الأهلي رفض ذلك الأمر.

وبالتالي، وضع الأهلي بندا في الإعارة يسمح بتمديدها لموسم آخر بموافقة الأحمر.

وأصبح عبد المنعم ثاني لاعب ينضم من الأهلي إلى سموحة هذا الموسم، بعدما انتقل صلاح محسن معارا حتى نهاية الموسم أيضا. (طالع التفاصيل)

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عبد المنعم من مواليد 1999 وتم تصعيده أكثر من مرة الموسم السابق والحالي للتدرب مع الفريق الأول.

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