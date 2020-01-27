رسميا - الأهلي يعلن إعارة صلاح محسن لـ سموحة

أعلن الأهلي عن انتقال مهاجمه صلاح محسن إلى سموحة على سبيل الإعارة.

وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات في النادي الأحمر كافة الإجراءات الخاصة بالصفقة، حسبما أعلن الأهلي.

وفي وقت سابق، أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة إتمام صفقة انتقال صلاح محسن معارا.

وقال عامر لـFilGoal.com: "صلاح محسن أصبح لاعبا في سموحة بشكل رسمي".

وأكد "الصفقة لم تكلفنا مليون و250 ألف جنيها كما قيل".

وفي المقابل، تواصل FilGoal.com مع مصدر مقرب لمحسن، الذي أكد لـFilGoal.com عدم وجود بند أحقية بيع أو أولوية شراء في عقد إعارة اللاعب من الأهلي إلى سموحة.

وخاض صلاح محسن مع الأهلي هذا الموسم 4 مباريات سجل فيهم 4 أهداف.

إذ نجح مهاجم الأهلي في تسجيل 4 أهداف في 3 مباريات شارك بهم في دوري أبطال إفريقيا بينما لعب مباراة واحدة في الدوري لمدة 25 دقيقة.

وكان صلاح محسن قد انتقل إلى الأهلي من إنبي في يناير 2018.

ويبلغ صلاح محسن من العمر 21 عاما ويمثل منتخب مصر الأولمبي المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

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