ساري بعد الخسارة من نابولي: لم يكن هناك أي تماسك بين صفوفنا

اعترف ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس أن فريقه لم يكن متماسكا في مباراته ضد نابولي التي خسرها بنتيجة 1-2 يوم الأحد.

وسجل كل من بيوتر زيلنسكي ولورينزو إنسيني لنابولي بينما سجل كريستيانو رونالدو هدف يوفنتوس الوحيد ليفوز أصحاب الأرض 2-1 في سان باولو.

وقال ساري في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "كنا سلبيين، لعبنا بوتيرة سريعة وبالتالي أصبح كل شيء أكثر صعوبة".

وأضاف "لم يكن هناك تماسك بين صفوفنا. اتبعنا نهجًا خاطئًا. من الصعب انتقاد أداء لاعب واحد أو خط معين".

وأكمل "اخترت ثلاثي الهجوم، لأنهم بدو لي في حالة جيدة وأنهم سيتم دعمهم من خط الوسط".

رفض يوفنتوس الابتعاد بالصدارة واستغلال تعثر إنتر ميلان، فخسر أمام نابولي بثنائية.

video:1

فوز نابولي رفع رصيده للنقطة الـ27 مرتقيا للمركز الـ12، فيما تجمد رصيد يوفنتوس عند النقطة الـ51 في المركز الأول، وليبقى الفارق ثلاث نقاط فقط عن إنتر ميلان صاحب المركز الثاني.

اختر التشكيل المثالي للدوري الإيطالي

اقرأ أيضا

8 لحظات تلخص مسيرة عظيمة لـ كوبي براينت

كلوب: صلاح وماني وفان دايك في أشد الحاجة للراحة

تقرير: ليفربول بدأ إجراءات تنظيم احتفال الفوز بالدوري

سيناريوهات تأهل الأهلي قبل موقعة الهلال.. الخسارة قد لا تُطيح به

فايلر يستشهد بـ برشلونة ويصرح: غياب أفشة؟ لن أشرح سبب كل قرار في وسائل الإعلام